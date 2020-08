Evento no Palácio das Esmeraldas celebrará fim do Ano Cultural Cora Coralina

O Governo de Goiás realiza nesta quinta-feira, 20, às 14h30, solenidade para celebrar o fim do Ano Cultural Cora Coralina, decretado em agosto de 2019 pelo governador Ronaldo Caiado. A cerimônia será realizada no Salão Dona Gercina Borges, do Palácio das Esmeraldas, na data também do aniversário da poetisa.

Em homenagem, um dos poemas de Cora será recitado no evento pela atriz Pollyana Bento. Já o violinista Lukas Santana fará uma apresentação com músicas regionais de artistas da antiga Vila Boa. Neto da poetisa, Rúbio participará virtualmente da cerimônia.

Durante toda essa semana de encerramento do ano comemorativo à Cora, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), está com uma programação especial. As ações envolvem teatro, música, literatura, artes visuais e história goiana. Os conteúdos são disponibilizados diariamente nas redes sociais e YouTube da Secult.