Central de Fiscalização Covid-19 interdita boates e bares da capital

Em ação fiscal realizada na noite desta quinta-feira, 21/8, pela Central de Fiscalização e Combate à Covid-19 da Prefeitura de Goiânia, auditores fiscais interditaram três boates por descumprimento das regras estabelecidas para reabertura do comércio na capital em meio a pandemia do Coronavírus. Durante a ação, um bar localizado no Setor Marista também foi autuado por falta de Alvará de Localização e Funcionamento e ocupação do passeio público para atendimento aos clientes sem a devida autorização do órgão competente.

Além de exercerem a atividade de forma irregular, os auditores fiscais do município também identificaram que os estabelecimentos não respeitavam o espaçamento mínimo de dois metros entre os clientes e permitiam a utilização de narguilê pelos frequentadores.

A fiscalização realizada nesta quinta-feira, 20/8, faz parte de uma série de ações iniciadas pela Central de Fiscalização e Combate à Covid-19 em Goiânia no último dia 13 de agosto, com o objetivo de garantir o cumprimento das regras para funcionamento do comércio na capital e que, até o momento, resultou na notificação de 15 estabelecimentos, sendo que oito deles foram autuados e quatro interditados.