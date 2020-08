Volta às aulas com segurança somente em 2021, projeta Caiado durante videoconferência

O governador Ronaldo Caiado afirmou, nesta quinta-feira, dia 20, que a volta às aulas presenciais com segurança deve ocorrer somente em 2021 e que, para garantir a qualidade de ensino-aprendizagem dos estudantes goianos, o Governo de Goiás lançou mão de várias ferramentas tendo em vista manter o ano letivo de 2020 com o ensino a distância. “Estou muito otimista que vamos começar a produzir vacinas com um selo de garantia capaz de trazer imunidade suficiente para voltarmos o ano que vem às nossas atividades escolares”, ressaltou.

Caiado participou da videoconferência “Escrevendo o Amanhã – Alfabetização em Regime de Colaboração”, promovida pelo Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração, Fundação Lemann e Instituto Natura. O encontro contou com a participação de nove governadores que discutiram e apresentaram propostas para a educação com o desafio de uma pandemia.

Até o retorno às aulas presenciais, explicou Caiado, cada Estado tem feito a sua parte. Em Goiás, o governo avança com o uso de toda estrutura da Secretaria de Educação (Seduc), da Agência Brasil Central (ABC), que transmite aulas no canal aberto de televisão, além de desenvolver ações em plataformas virtuais para continuar com o ensino a distância. Ele lembrou que o governo ainda firmou parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para levar internet via satélite aos pontos mais distantes e de difícil acesso no Estado.

Material em casa

A Secretaria de Educação também criou maneiras de fazer com que as crianças recebam as apostilas e atividades escolares em casa. O próprio serviço de transporte escolar, custeado pelo Estado, que antes levava e trazia os estudantes das escolas, atualmente trabalha na distribuição desse material. “Mantemos o ritmo para exigir maior participação dos alunos. Os professores também visitam as residências. Enfim, criamos um sentimento de estimular, cada vez mais, diante da ausência da sala de aula, este ensino a distância”, ponderou.

Os investimentos no setor foram pontuados por Caiado. Ele lembrou que, ao assumir o Poder Executivo, mais de mil escolas estavam em situação precária e que, diante disso, um trabalho de reforma e ampliação foi realizado para motivar os estudantes e professores. “Começamos e entregar uniformes e novas cadeiras e também investimos em laboratórios de tecnologia, inovação e robótica”, concluiu.

O evento contou com a participação dos governadores Welligton Dias (Piauí), Waldez Góes (Amapá), Flávio Dino (Maranhão), Camilo Santana (Ceará), Renan Filho (Alagoas), Paulo Câmara (Pernambuco), Renato Casagrande (Espírito Santo) e Belivaldo Chagas (Sergipe). O encontro virtual foi mediado pelo diretor-executivo da Fundação Lemann, Denis Mizne, e pelo diretor-presidente do Instituto Natura, David Saad.