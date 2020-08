Enel troca cerca de mil lâmpadas de moradores do Parque Amazônia, em Goiânia

O projeto Troca de Lâmpadas, que integra o programa Luz Solidária da Enel Distribuição Goiás, vai trocar cerca de mil lâmpadas de moradores do Parque Amazônia, em Goiânia, nesta segunda (24) e terça-feira (25). Cada cliente poderá realizar a troca de até seis lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares -, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais que os modelos mais antigos.

As trocas serão realizadas em parceria com a Casa Amor e Vida, entidade beneficiada pelo Programa Luz Solidária Enel, e com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás (SEDS). Devido ao atual cenário de pandemia, esta edição do projeto funcionará em um novo formato. Representantes da instituição e da SEDS farão contato prévio com os moradores do bairro, indicando a data e o horário da ação e realizando o agendamento para as trocas. É importante destacar que além desta medida para evitar aglomerações, os colaboradores envolvidos tomarão todos os cuidados necessários para evitar a propagação do Coronavírus.

Além da troca de lâmpadas realizada pela companhia, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás está fornecendo álcool e máscaras para a população atendida pela Casa Amor e Vida.