Rápidas | Voto feminino

Pela primeira vez quatro mulheres disputam a Prefeitura de Goiânia. Dra. Cristina (PL), Adriana Accorsi (PT), Maria Ester (Rede) e Emanuele Jacob (PSol) entram para a história da cidade por defenderem maior participação das mulheres nos espaços de poder. De linhas ideológicas bem diferentes, vão tentar conscientizar as mulheres, maioria do eleitorado, a votar em mulheres nas eleições proporcionais e majoritárias de logo mais.

Agradecimento

A Komiketo Sanduicheria enviou, no último sábado, lanches de graça para o corpo clínico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. As equipes que fazem o tratamento dos pacientes com covid-19 foram surpreendidas com o reconhecimento público do trabalho e dedicação que prestam à sociedade. Enviaram nota ao jornal agradecendo publicamente o presente.

Sem café

Cena inusitada na sessão de quinta-feira na Câmara Municipal de Caldas Novas. O vereador Otaviano da Cruz, do PP, prometeu retaliação ao presidente, vereador Geraldo Pimenta (PSC) caso na próxima sessão o café dos vereadores não viesse reforçado. Em resposta, o presidente ressaltou, que o ‘corte no café dos parlamentares’ foi autorizado como forma de enxugamento na máquina pública do Legislativo neste período de pandemia.

Luto

Morreu o vice-presidente da Fieg, o empresário do ramo editorial e gráfico, dono da Editora Kelps, Antônio de Sousa Almeida. Um dos pioneiros da indústria do livro em Goiás, Antônio Almeida lutava contra um câncer e contraiu covid-19.

Policiamento em Nova Roma

O empresário Sebastião Barbosa, précandidato a prefeito de Nova Roma, quer levar policiamento para a cidade. A intenção é combater o tráfico de drogas e o aliciamento de jovens por traficantes na região. “Educação tem de ser prioridade. Educação com segurança para os estudantes e para toda a cidade”, ressalta.