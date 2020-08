Relatório do Plano Diretor deverá ser entregue nos próximos dias

Com o findar das audiências públicas do Projeto de Lei Complementar nº 023/2019, que dispõe sobre o Plano Diretor de Goiânia, ocorrido na última sexta-feira, 21, e com ele também o último dia para a apresentação de emendas, o relator vereador Cabo Senna (PATRI) deverá apresentar, nos próximos dias, seu relatório para apreciação na Comissão Mista.

Até o momento os trabalhos estão voltados a análise das mais de 150 emendas entregues ao relator. “Nessa primeira análise já verificamos algumas emendas repetidas e outras conflitantes. Nosso trabalho está minucioso com objetivo de fazer um relatório enxuto, eficiente e viável para nossa cidade”, comentou Cabo Senna.

Com a entrega do relatório a Comissão Mista, este será apreciado pelos 21 vereadores membros e logo depois de um interstício de 24 horas será votado no plenário, a previsão é aconteça nas próximas semanas.