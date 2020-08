Salão internacional de embarque e desembarque do Aeroporto Santa Genoveva é inaugurado

O Governo de Goiás inaugurou, nesta segunda-feira, dia 24, o salão de embarque e desembarque internacional do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Durante o evento, Caiado informou os próximos passos para consolidação do Aeroporto Internacional Santa Genoveva e as estratégias para atração de companhias aéreas para operarem voos a partir de Goiânia.

Na área de desembarque, haverá apresentação de painéis produzidos em conjunto pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e Goiás Turismo com imagens de cidades goianas, de espécies da fauna e da flora do cerrado, entre outras. As autoridades também farão um tour pelas novas estruturas construídas no local para atender turistas e empresários vindos de outros países.

O trabalho da atual gestão para promover a mudança que resultou na Portaria de nº 2.076, do Ministério da Infraestrutura/Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que autorizou a internacionalização do Santa Genoveva, começou no início de 2019, com o então secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Wilder Morais. A alteração no perfil só não ocorreu há mais tempo em razão da pandemia do novo coronavírus.