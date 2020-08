Câmara Municipal de Goiânia vota em PL que estabelece política municipal de combate à obesidade infantil

Nesta terça-feira, 25, será votado durante sessão plenária o projeto de lei nº 2019/27 que institui a Política Municipal de Combate à Obesidade Infantil. O Plenário pode ser acompanhado pelo YouTube no canal da Tv Câmara Gyn.

As principais diretrizes dizem respeitos da promoção e desenvolvimento de programas, projetos e ações que efetivem em Goiânia o direito humano universal à alimentação e nutrição adequadas; torna obrigatório o combate a obesidade infantil na rede municipal de ensino; dispõe de locais públicos, tais como parques, escolas e postos de saúde para implementação de políticas que fomentem o combate à obesidade; e que haja promoção de campanhas de conscientização que ofereçam informações básicas sobre alimentação adequada, estímulo ao aleitamento materno e capacitação do servidor público municipal que trabalha diretamente com a população para tornar este um agente multiplicador da segurança alimentar e nutricional em sua plenitude.

Para a vereadora, “a finalidade do projeto é de implementar ações eficazes para a redução de peso e o combate à obesidade. Os principais fatores envolvidos no desenvolvimento da obesidade têm sido relacionados com fatores ambientais, como ingestão alimentar inadequada e redução do gasto calórico. Se pegarmos estudos, há o comparativo de que nas últimas décadas duplicou a incidência da obesidade entre as crianças e adolescentes”, afirma.