Testagem ampliada para Covid-19 nas regiões Sul e Campinas-Centro

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a testagem ampliada para Covid-19 será realizada, nesta semana, em quatro locais de Goiânia, abrangendo as regiões Sul e Campinas-Centro. As datas da testagem vão variar de acordo com o local.

Nesta segunda-feira a testagem começou em três locais, sempre das 8 às 17 horas:

No Cepal do Jardim América os testes são em drive thru realizados nos dias 24, 25, 26 e 28 (segunda,terça,quarta e sexta-feira). No dia 27(quinta-feira) não haverá testagem, pois será realizada a feira livre do setor.

Na Escola Municipal Moacir Monclar Brandão os testes são para os pedestres nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 (segunda a sexta-feira). Rua C 115, n° 35, Jardim América.

Na Escola Municipal Santa Helena as modalidades são para pedestres e drive-thru nos dias 24, 25 e 26 (segunda a quarta-feira apenas). Rua Curitiba, n° 400, Vila Paraíso.

A partir de quinta-feira (27/08) haverá mudança em um local. A testagem que se encerrou na E.M Santa Helena será levada para o Parque Agropecuário de Goiânia, para pedestres e drive-thru, seguindo até sábado (27 a 29/08).