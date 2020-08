Ceptis lança 1ª verificação de sementes sustentáveis do Brasil

O Programa Semente Legal é uma solução que garante a origem e a qualidade das sementes forrageiras por meio de uma etiqueta de segurança aliada a um avançado sistema de rastreabilidade. O contrato que será assinado entre a Ceptis e a Aprossul, em 27/08 às 10h da manhã via web (http://bit.ly/3aXD9iU), inaugura a combinação do Semente Legal com o conjunto de sistemas TrustScore de sustentabilidade. Isto é, nesta nova edição, o Projeto Semente Legal irá – além de garantir origem e qualidade das sementes – também verificar 60 indicadores sociais, ambientais e econômicos das propriedades e dos processos produtivos de sementes. A parceria com a associação alcançará 11 empresas sementeiras de soja, milho e forrageiras, que produzem mais de 50 milhões de quilos de sementes.

Inovações voltadas à sustentabilidade no campo são urgentes

O rápido crescimento do desmatamento na Amazônia afeta fortemente a imagem do Brasil no exterior. A crise ambiental no Brasil no campo ameaça prejudicar exportações de produtos agrícolas e causar desinvestimentos internacionais. De acordo com Philippe Ryser, CEO da Ceptis, neste cenário as inovações voltadas à sustentabilidade no campo são necessárias e urgentes. Por isso, a Ceptis investe cada vez mais em inovação nesse novo contrato com a Aprossul. É a primeira vez no Brasil que as produções de sementes serão verificadas em seus aspectos sociais, econômicos e ambientais. “Nossa solução do Semente Legal já é uma referência de produtos de qualidade e origem garantida, em que os produtores e consumidores têm total confiança. Agora, seremos também pioneiros na criação das primeiras sementes forrageiras com selos de sustentabilidade do Brasil”, explica.

De acordo com Roberto Miyano, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Ceptis Agro, a iniciativa é importante para oferecer visibilidade ambientalmente positiva do Brasil na área rural. “O processo de monitoramento TrustScore também promove a credibilidade do País – ao oferecer informações críveis e mensuráveis sobre a sustentabilidade no campo, assim como também rastreia e verifica a qualidade dos produtos. Isto é, o programa incentiva a boa produção, beneficiando toda a sociedade”.

Os dados inéditos de sustentabilidade da primeira propriedade monitorada – a Fazenda Bela Vista, Camapuã (MS) – serão apresentados no evento de lançamento pelo presidente da Aprossul, Celso Pess Junior. A propriedade será a primeira a receber o Selo do Programa Semente Legal.