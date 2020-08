Casal inova na venda de jóias em tempo de pandemia

A empresa Nosemprata, administrada por Maitê David, tem 2 meses no mercado das jóias em prata e vem conquistando muitos adeptos e clientes por todo o Brasil, através de vendas pela internet. Com descontos especiais à vista e parcelamentos no cartão, ela é especializada em revenda de prata 925. Suas jóias abarcam correntes, pingentes, pulseiras tornozeleiras, brincos e anéis. A NosemPrata trabalha a exclusividade e a qualidade nas peças.

A pandemia do Coronavírus desde o seu início vem atingido muitas pessoas financeiramente, e o casal Roberto de Paula e Maitê David decidiram iniciar o seu próprio negócio de forma simples. Priorizam as vendas virtualmente, pelo aplicativo WhatsApp e Instagram, a fim de resguardar a saúde de seus clientes. O nome Nosemprata foi criado pela administradora para que seja algo ‘nosso’, do casal. Com muita experiência como cliente de pratas 925, Maitê busca ter peças diferenciadas, atendendo a diversos gostos. Confira o trabalho deles no Instagram @nosemprata.