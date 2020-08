Diário Oficial de Goiás completa 184 anos

Nesta quinta-feira, 27, é celebrado o aniversário do Diário Oficial de Goiás. O DO completa 184 anos, com a edição de número 23.373 já na era digital. É a história da imprensa oficial que registrou as diferentes fases do desenvolvimento de Goiás. O veículo representa o primeiro passo da comunicação oficial, antes mesmo de existirem as emissoras de rádio e televisão.

A data de 26 de agosto de 1837 marca a volta da circulação do então “Correio Oficial de Goiaz”, que foi criado em 16 de março do ano anterior. O DO passou por muitas mudanças ao longo do tempo, como o fim da edição impressa, passando a ter apenas a plataforma digital a partir de 2017.

Segundo o gerente de Imprensa Oficial e Mídias Digitais da Agência Brasil Central, Previsto Custódio, o Diário Oficial é testemunha histórica do desenvolvimento do Estado. No final da versão impressa, em 2017, o Diário Oficial tinha uma tiragem média de 800 exemplares, atingindo picos de mais de mil exemplares dependendo dos atos governamentais, informa Custódio.

Hoje, completamente digitalizado, o DO tem um alcance muito maior com acessos individuais e visualizações de páginas. Em junho último, por exemplo, foram 23.457 usuários e 92.010 visualizações de páginas no site do Diário Oficial de Goiás. “Nós que somos da área gráfica lamentamos pelo fim do impresso, mas sem dúvida a digitalização foi um grande marco para a sociedade goiana”, comentou Custódio, que está no Diário Oficial desde 1986.

Ele lembra a época em que a gráfica tinha um grande volume de impressões, quando rodava materiais do Executivo, do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa. A partir do final dos anos de 1990, os serviços gráficos no governo foram sendo terceirizados e os demais poderes digitalizaram seus informativos, mesmo caminho que seguiu o Diário Oficial de Goiás há três anos.