Governo de Goiás implanta Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE)

O governador Ronaldo Caiado lança nesta quinta-feira, 27, por videoconferência, o Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) em Goiás, acompanhado do vice-governador Lincoln Tejota e do secretário de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Adonídio Neto. O projeto, de iniciativa do Governo Federal, visa difundir a cultura exportadora e ampliar o número de exportadores brasileiros. Para tanto, prevê a criação de uma rede de apoio às empresas goianas, que será formada por diversas instituições públicas e privadas.

Goiás será um dos primeiros Estados do Brasil a promover o lançamento do PNCE, cujo principal papel é organizar ações desenvolvidas pelas instituições envolvidas de modo que sejam executadas de forma harmônica e encadeada. O plano conta com a participação de entidades nacionais, dos governos estaduais e distrital, além de diversas instituições regionais.

A coordenação nacional é feita pelo Ministério da Economia e nas unidades da Federação por Comitês Estaduais compostos pelos principais intervenientes no comércio exterior regionais.

Segundo a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, o PNCE é uma ferramenta importante para fortalecimento da cadeia exportadora em Goiás e que reúne iniciativas de instituições parceiras nacionais e estaduais, com o objetivo de aumentar a base exportadora e estimular a inserção de empresas de pequeno porte no mercado externo.

Também participam da reunião representantes do Ministério da Economia, dos Correios, do Porto Seco Centro-Oeste, secretários de Estado, os deputados Francisco Júnior (federal) e Charles Bento (estadual), além do representante do Sebrae nacional, César Rissete. Marcelos Baiochi (Fecomércio), Sandro Mabel (Fieg), Rubens Fileti (Acieg). A UFG também participará da reunião, bem como a Faeg e UniEvangélica.