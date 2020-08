RÁPIDAS | Primeiro Plano Diretor

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou projeto de autoria da vereadora Dra. Cristina (PL) que reconhece o Plano Diretor elaborado pelo arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima como o primeiro do município. Entre os anos de 1932 e 1935, Attílio, formado na Sorbonne, foi indicado pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira para a execução de um pano urbanístico do núcleo inicial da capital, que possuía 50 mil habitantes. O Plano Diretor foi entregue em 1935, porém não foi reconhecido como o primeiro, devido a questões políticas e de especulação imobiliária.

Vídeo de Francisco

Vídeo disparado semana passada nos grupos de WhatsApp e redes sociais do précandidato a prefeito de Goiânia pelo PSD, Francisco, traz, além da nova identidade visual do deputado federal Francisco Júnior, a mensagem clara de que será mais um crítico da atual administração. “Se o prefeito buscasse resolver os problemas todos os dias e não apenas no último ano tudo seria diferente. Os velhos problemas só serão resolvidos com novas maneiras”, apresenta-se ao eleitorado de Goiânia.

Surpresa, desconfiança e desconforto

O anúncio do prefeito Iris Rezende que não é candidato a reeleição pegou muita gente de surpresa, causou desconfiança na maioria dos pré-candidatos à Prefeitura e grande desconforto a um grupo de vereadores que tinha como certa a participação e força do político em suas campanhas para reeleição. Iris, para acabar com outra sensação criada depois do anúncio, a de desânimo de seus auxiliares, vai reunir-se com eles esta semana para dar uma injeção de ânimo para terminar a administração com obras concluídas, administração limpa e bem feita.

Priorizando a Educação

O pré-candidato a prefeito de Nova Roma, o empresário Sebastião Barbosa tem em seu plano de governo priorizar a educação, reforçando a importância das escolas no município. “A escola tem de ser o lugar mais importante da cidade”. O projeto de Sebastião inclui o investimento no contraturno, onde os estudantes vão receber aulas de reforço e vão praticar atividades esportivas, culturais e de lazer.

Convenções

E com a chegada de setembro, começa o período de convenções partidárias. O cenário político vai ficar mais claro a partir de agora e a disputa pela cadeira de Iris fica mais evidente. Vai começar efetivamente a campanha política. Que venham as propostas para melhorar as cidades e a vida de todos que habitam nelas!

Patrimônio Cultural Imaterial

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou e deve ser votado e aprovado esta semana o projeto de lei da deputada delegada Adriana Accorsi que declara como Patrimônio Cultural Imaterial a Gastronomia e Cultura dos pit-dogs de Goiânia.