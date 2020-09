Ciretrans em Goiás passarão a ter novo modelo de qualidade

O governador Ronaldo Caiado aproveitou a ida à Rio Verde para visitar as obras em andamento da nova Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município, cuja inauguração está prevista para a semana que vem. As instalações foram projetadas para oferecer mais conforto e comodidade à população que busca serviços nas áreas de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e veículos no local.

“A população terá atendimento digno por parte da estrutura do governo”, afirmou Caiado. “Aqui é um local estratégico, de boa estrutura para receber, e que também dará retorno aos pequenos empresários do shopping, já que haverá um maior fluxo de pessoas”, completou.

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito Goiás (Detran-GO), Marcos Roberto Silva, ressaltou que um dos méritos da unidade é aliar o custo baixo à sede mais moderna. “Estamos dentro da qualidade exigida pelo governador. Esse modelo será levado para todo o Estado”, informou.

Situada no Ponto Shopping, a Ciretran passará a contar com estacionamento, espaço adequado para vistorias de competência do Detran-GO e localização privilegiada, já que fica no Centro de Rio Verde.

Com acesso facilitado para os 241 mil habitantes, a unidade atende, ainda, usuários de outros dois municípios – Montividiu e Santo Antônio da Barra. O horário, agendado para evitar aglomeração, deve ser marcado por meio do site www.detran.go.gov.br. Por dia são realizados cerca de 400 atendimentos nas áreas de veículos de habilitação.

Também estiveram presentes na vistoria às obras, representando a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais Lissauer Vieira (presidente da Casa) e Chico KGL. “Esse é um lugar que vai atender com qualidade e onde as pessoas vão trabalhar com conforto”, pontuou Chico KGL. “O Governo do Estado, mais uma vez, cumpre com seu compromisso de dar mais comodidade e um local digno para os nossos contribuintes”, acrescentou Vieira.