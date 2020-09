Enel troca 50 geladeiras em Trindade  

Por meio do projeto Enel Compartilha Eficiência, a Enel Distribuição Goiás leva nesta semana o Troca de Geladeiras para Trindade. Clientes da cidade poderão se cadastrar por telefone e pela internet para concorrer a 50 geladeiras e o sorteio será realizado ao vivo pela internet, no YouTube. A ação tem parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás (SEDS), que está fornecendo álcool e máscaras para a população.

Para participar, os clientes devem ser consumidores residenciais ou rurais na modalidade monofásica, e serem titular da conta de energia. Também é necessário estar adimplente com a Enel e ter uma geladeira ineficiente funcionando para que possa ser efetuada a troca.

O projeto foi retomado no mês de julho com um novo formato, para evitar aglomeração. Os interessados que se enquadrarem nesses requisitos podem se cadastrar através do link de formulário online http://bit.ly/enel_trindade e por meio dos telefones: (62) 9827-20596, 98103-2495, 98103-2502 e 3945-8669, de segunda (31) a quarta-feira (2), das 8h às 12h e das 14h às 17h. O sorteio online será realizado na quinta-feira (3), às 13h30, e somente os clientes participantes terão o link de acesso. A troca das geladeiras será realizada no sábado (5), com horário agendado, no Parque Municipal Lara Guimarães, obedecendo todas as medidas de segurança.

“O objetivo desse novo formato é evitar aglomerações, possibilitando a continuidade do projeto de uma forma segura para os nossos clientes e colaboradores”, afirma o responsável por Sustentabilidade da Enel Distribuição Goiás, Adriano Faria. Segundo ele, desde que foi iniciado em Goiás, em novembro de 2017, o projeto de sustentabilidade Enel Compartilha Eficiência já trocou mais de 10 mil geladeiras em todo o Estado. “Por meio da iniciativa, refrigeradores antigos podem ser trocados por novos com selo de eficiência do Procel”, ressalta Adriano.