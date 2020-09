Minicurso gratuito ensina como fortalecer nas crianças foco e concentração através do mindfulness

Estamos o tempo todo rodeados de estímulos e informações. As constantes notificações no celular, o noticiário que não para, as tarefas que precisamos dar conta. O desafio de ser multitarefa muitas vezes nos empurra para a improdutividade, a falta de foco e de concentração.

Sabendo que essa realidade também faz parte do ambiente escolar, seja nas aulas presenciais ou no EAD, a MindKids preparou o minicurso gratuito “A revolução do foco”, que busca auxiliar pais, educadores, terapeutas, profissionais da saúde e demais interessados a fortalecerem essa habilidade nas crianças e adolescentes.

O minicurso acontece entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro, com lives realizadas diariamente, às 21h, no perfil do instagram da MindKids (@Mind.Kids). Serão abordados temas como agitação, inquietação, problemas causados pelo tempo gasto no mundo digital, a ansiedade por likes e a necessidade de estarmos conectados o tempo todo, além das técnicas meditativas que ajudam a promover uma revolução nesses aspectos, trazendo a calma, o foco e a atenção necessários para que jovens e crianças tenham uma vida mais saudável e tranquila.

As aulas serão ministradas por Daniela Degani, especialista em meditação para sala de aula, certificada pelo Mindfulness Training Institute da Inglaterra, e também idealizadora da iniciativa MindKids, que tem como propósito levar a prática da meditação para o ambiente escolar.

A inscrição gratuita para o minicurso “A revolução do foco” está disponível no site da MindKids.