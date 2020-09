Goiás registra 964 focos de queimadas em agosto

Com mais de 100 dias sem chuvas em algumas regiões e umidade relativa do ar em declínio, o monitoramento realizado por meio de satélite detectou, no período de 1º a 31 de agosto de 2020, um total de 964 focos de queimadas.

Já no mesmo período de 2019 foram 698 focos de queimadas registrados em todo o Estado representando assim um aumento de 38%. Dentre as regiões monitoradas o destaque fica para a região Sudoeste que registrou 398 focos nos primeiros 30 dias do mês de agosto contra 83 em 2019, representando um aumento de 370% de focos de queimadas.

As informações são do Boletim Queimadas para o Estado de Goiás nº: 0013, no período de apuração: 24/08/2020 a 30/08/2020. Dentro dos esforços planejdado para o período de estiagem no Estado a Semad divulga o Boletim sobre Queimadas. O relatório, produzido pela Sala de Situação de Monitoramento de Riscos e Desastres Naturais do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), é divulgado semanalmente.

Mapa de Risco de Incêndio de 31 de agosto a 06 setembro

Na região Oeste, predomina risco alto de queimadas. Exceções ocorrem principalmente em parte dos municípios da Cidade de Goiás, Faina, Crixás, Itapirapuã, Santa Fé de Goiás e Bom Jardim de Goiás, em que ocorre risco moderado.

No Centro, também prevalece risco alto. Algumas áreas no Norte e Oeste da região, apresentam risco moderado. Ao Norte, essas áreas de risco moderado ocupam, principalmente, parte dos municípios de Nova Glória, São Luiz do Norte e Santa Rita do Novo Destino. No Oeste, essas áreas estão presentes, parcialmente, desde São Luís dos Montes Belos até Ivolândia.

No Sudoeste, a maior parte do território apresenta risco alto. As exceções ocorrem no Noroeste da região, principalmente em Mineiros, Santa Rita do Araguaia e Doverlândia, onde ocorrem faixas de risco moderado e baixo. Risco moderado também é observado em algumas áreas ao sul, principalmente em Itarumã e Quirinópolis. No leste da região, uma área de risco moderado ocorre entre Santo Antônio da Barra e Pontalina.

No Sul goiano, o predomínio é de risco alto. Algumas pequenas áreas de risco moderado ocorrem, principalmente, em parte dos municípios de Itumbiara, Goiatuba, Morrinhos Corumbaíba e Água Limpa.No Leste de Goiás, o risco alto está presente na maior parte do território. Apenas no nordeste da região, em faixas que ocorrem, parcialmente, desde de Formosa até São Domingos, observa-se risco moderado.

A região do Norte também apresenta, em sua maior área, risco alto. Algumas faixas, presentes, principalmente, em parte dos municípios de Uruaçu, Nova Iguaçu de Goiás, Niquelândia, Colinas do Sul, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás, apresentam risco moderado.