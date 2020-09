A Lei Orçamentária Anual será pelo canal da prefeitura no Youtube

A Prefeitura de Goiânia realiza no próximo dia 9 de setembro uma audiência pública online para discutir a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2021. A audiência será transmitida ao vivo às 10 horas pelo canal da prefeitura no Youtube para assegurar participação social sem gerar aglomeração de pessoas, como forma de evitar a disseminação e contágio de Covid-19.

A edição da LOA está prevista na Lei Orgânica do Município como um instrumento de planejamento e gestão do dinheiro público. A legislação estima a arrecadação do município para o próximo ano, projeta os gastos que a administração obrigatoriamente precisa cumprir e fixa o percentual de investimentos que serão realizados.

A Lei Orçamentária Anual é proposta pelo Executivo Municipal e posteriormente aprovada pelos vereadores. A legislação deve seguir as orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de buscar efetivar as metas de gestão que constam no Plano Plurianual (PPA).