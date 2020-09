Buriti Shopping adere à Semana Brasil 2020 com descontos de até 70% 

Pelo segundo ano consecutivo, o Buriti Shopping aderiu à campanha Semana Brasil, que acontece entre os dias 3 e 13 de setembro. Serão dez dias com descontos que podem chegar até a 70%. O movimento acontece em todo o território brasileiro e tem o objetivo de incrementar a economia e gerar novos negócios, já que setembro é um mês não muito forte para vendas do varejo.

Mais de 80 lojas do Buriti Shopping confirmaram a participação na Semana Brasil 2020, e vão se unir ao movimento para proporcionar grandes oportunidades para os consumidores, com descontos de até 70%. Entre as lojas que já confirmaram a adesão estão Novo Mundo, C&A, Imaginarium, Renner, Melissa e o Boticário.

Segurança

O Buriti Shopping reforça que está cumprindo todas as medidas para garantir a segurança do seu público e segue o protocolo da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), realizado em parceria com a área de consultoria do Hospital Sírio Libanês. Entre as principais: aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras, inclusive para crianças acima de 2 anos, disponibilização de álcool em gel em todas as áreas comuns, além da limpeza e sanitização frequente dos ambientes. As lojas e quiosques funcionam de segunda a sábado das 12h às 20h, e aos domingos, de 14h às 20h.

Sobre a Semana Brasil

Criada em 2019, a Semana Brasil apresentou um resultado positivo, com um aumento de 11% nas vendas, em relação ao ano anterior, e serviu de estímulo para que se repetisse em 2020. O objetivo da campanha é mobilizar o varejo respeitando todos os protocolos de higiene, para proporcionar a melhor experiência de compra aos consumidores.