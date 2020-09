“Rotam inibe criminalidade e também corrupção”, diz Caiado em visita ao batalhão

“Hoje, vocês combatem a criminalidade e também a corrupção”, destacou o governador Ronaldo Caiado às forças policiais, durante visita ao Batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), em Goiânia, na manhã desta sexta-feira, 04.

Ele se referiu à instituição como “guardiã do povo goiano” e garantiu “apoio e respaldo de toda estrutura de governo” às ações realizadas. “Quando encerrar meu mandato, poderei mostrar que cada centavo foi corretamente aplicado e que cada um que se meteu a desviar dinheiro do Estado terá punição à altura”, reiterou.

“O cidadão está vendo que não tem espaço para corrupção e, se tiver, vai cair exatamente na mão de vocês”, disse Caiado ao se dirigir à tropa. Acompanhado pela coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado, o governador fez um balanço dos resultados positivos alcançados pela Polícia Militar (PM-GO), com destaque para a eliminação de assaltos a bancos nos 18 meses de gestão.

“Vocês me deram governabilidade, e vamos devolver Goiás aos goianos”, disse Caiado. Isso não é apenas uma frase de retórica, é fazer com que o dinheiro público seja corretamente aplicado na saúde, na educação, nos programas sociais”, pontuou. “Esse é o compromisso de vida e com meu Estado”, completou.

O desenvolvimento regional também fez parte do discurso do governador na manhã desta sexta-feira, quando Caiado anunciou a abertura do Curso Operacional da Rotam (COR) em Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal.

“Sempre foi meta nossa dar mais tranquilidade àquela população”, observou Caiado. “É uma região preocupante, mas onde já existe um avanço muito grande nas ações de segurança pública”, reforçou. O treinamento tem a duração de três a quatro meses e é dividido em parte teórica e estágio operacional, necessários para o ingresso na Batalhão especializado.