Revisitando Museus estreia nesta sexta-feira

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cultura (Secult Goiás), estreia, nesta sexta-feira, 04, o programa Revisitando Museus, que faz parte do projeto Cultura em Casa. A nova atração vai levar ao público, de maneira virtual e periodicamente, as principais exposições temporárias realizadas no Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS-GO). Além disso, trará o relato de artistas e curadores parceiros da instituição.

O Revisitando Museus será exibido por meio de vídeos gravados e divulgados nas redes sociais e canal do Youtube da Secult Goiás todas as sextas-feiras. O projeto de estreia também evidenciará as exposições de longa duração dos Museus Zoroastro Artiaga, Pedro Ludovico, Palácio Conde dos Arcos e Museu Ferroviário de Pires do Rio.

Segundo a gerente de Museus, Bibliotecas, Instituto Goiano do Livro e Arquivo Histórico da Secult Goiás, Keith Valéria Tito, o objetivo é “mostrar ao público a complexidade envolvida nos trabalhos de curadoria realizados pelas instituições museológicas da pasta, comunicar os seus acervos e também ressaltar a importância das parcerias na trajetória desses espaços de memória”.

Na primeira edição, o programa visitará a exposição Lençóis Esquecidos no Rio Vermelho (foto), da pesquisadora e artista visual Selma Parreira, com fotografias que registram a intervenção urbana realizada por ela, no leito do rio, juntamente com imagens do fotógrafo Alois Feichtenberger, pesquisadas no Museu da Imagem e do Som de Goiás.

A exposição, que além das fotografias, trouxe a instalação desses lençóis e outros artefatos que integram o universo das lavadeiras, permaneceu aberta à visitação de 7 de julho a 30 de setembro de 2010, na sede do MIS-GO.

Cultura em Casa

O projeto Cultura Em Casa, iniciativa promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secult Goiás, leva cultura e entretenimento aos goianos, de forma segura, no conforto de suas casas, durante a pandemia de Covid-19.

Todas as ações digitais são divulgadas e promovidas diariamente nas redes sociais da pasta.