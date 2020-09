Enel doa cerca de 1 mil lâmpadas led para centros socioeducativos 

A Enel Distribuição Goiás doa, nesta terça-feira (8), cerca de mil lâmpadas LED e refletores para a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás (SEDS). A doação será realizada em ato simbólico às 13h, com a presença da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia, do secretário-chefe Geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima, e do diretor-presidente da Enel, Jose Luis Salas.

A iniciativa vai beneficiar quatro unidades socioeducativas que atendem mais de 300 adolescentes em conflito com a lei em Goiânia, Anápolis, Luziânia e Formosa, proporcionando mais segurança e economia de energia. A Enel investiu cerca de R$ 40 mil na compra dos materiais e também fará a instalação dos mesmos. “As lâmpadas LED geram uma economia de até 80% e duram até 10 vezes mais que os modelos incandescentes. Com essa troca estamos garantindo eficiência energética e economia de recursos que poderão ser revertidos em melhorias para estes centros”, afirma o diretor-presidente da Enel Goiás.

A doação das lâmpadas contribui para a reestruturação que o governo de Goiás vem fazendo nas unidades Sistema Socioeducativo do Estado, afirma a secretária Lúcia Vânia. Esta é a quarta doação feita pela Enel Goiás ao Governo apenas este ano. Em junho foram doadas 60 mil toneladas de alimentos à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). No mês seguinte, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu da Enel 26 mil máscaras cirúrgicas. Em agosto, a distribuidora doou ao Governo cinco respiradores, um investimento de cerca de R$ 500 mil. “Temos uma importante parceria com o Governo de Goiás e um compromisso contínuo com o bem-estar da população goiana e o desenvolvimento do Estado”, enfatiza José Luis.