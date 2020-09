Derrubado veto a projeto que cede uso de área ao Grupo Espírita Amor e Vida

O plenário da Câmara derrubou o veto (nº 23/2020) da Prefeitura ao projeto de lei (nº 185/2019) que cede ao Grupo Espírita Amor e Vida o uso do terreno em que está construída a sua sede, na Rua AT-5, esquina com a Avenida Marginal Leste, no Residencial Brisas do Cerrado, na Região Leste de Goiânia.

Segundo o autor do projeto, Anselmo Pereira (MDB), a entidade sem fins lucrativos, fundada em 1997, desenvolve atividades de assistência social e educacionais, como os projetos Rua Solidária, de atendimento à população em situação de rua; Sopa Fraterna; Natal Sem Fome; Pingo de Gente, de reforço escolar; e Mãezinha do Céu, de atendimento às mulheres grávidas.

Projetos aprovados

Os vereadores aprovaram em segunda e última votação o projeto de lei (n° 239/2019) que institui o Dia Municipal do Semear o Bem no Calendário Oficial de Eventos do município, a ser comemorado todo ano no dia 1º de dezembro. Tiãozinho Porto (MDB) justifica que o objetivo do projeto é comemorar a existência de todos os projetos sociais em atividade em Goiânia, reconhecendo o grande serviço prestado por eles à sociedade. “É uma oportunidade de eles se reunirem para que possam manifestar sobre as atividades que estão desenvolvendo e que troquem experiências, resultando em melhorias e divulgação do trabalho prestado”, diz o vereador.

Outro projeto (nº 430/2019) aprovado em segundo turno é o da vereadora Zander Fábio (Patriota), que denomina de CMEI Joselina Rodrigues Tavares a instituição de ensino infantil municipal localizada no Setor Grande Retiro, na Região Leste de Goiânia. Joselina é mãe do vereador Felisberto Tavares (Podemos). Ela nasceu na cidade de Angical, na Bahia, e morreu em Goiânia, aos 79 anos, em 26 de setembro de 2017.