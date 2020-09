Estado retoma processo seletivo para estagiários

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), retoma o processo seletivo para contratação de estagiários para as vagas destinadas aos alunos regularmente matriculados em cursos de nível superior e tecnólogo. Os estagiários vão atuar em órgãos e entidades do Estado.

A seleção ao Programa de Estágio havia sido suspensa em março deste ano em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O processo retoma com a oficina de apresentação dos selecionados às Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas dos órgãos para que, na sequência, seja efetivada a contratação.

Os estudantes terão duas datas para efetivação do contrato e a escolha é facultada ao estagiário. Os selecionados devem entregar os documentos assinados até o dia 30 de setembro para início do estágio a partir do dia 1 de outubro. Para os que desejam iniciar a partir de novembro, a entrega e assinatura dos documentos devem ocorrer até 30 de outubro.

O estudante que não tiver apresentado toda a documentação assinada até o final de outubro será desclassificado do processo seletivo.

Programa de Estágio

Lançado em 2019 pelo governador Ronaldo Caiado, o Programa de Estágio do Estado de Goiás seleciona alunos regularmente matriculados e com comprovada frequência em cursos vinculados ao ensino oficial de educação superior e reconhecido pelos órgãos regulamentadores para atuar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, nos termos do Decreto nº 9.496/2019.

O estagiário receberá bolsa de estágio que integra o auxílio financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), vale-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais) e seguro contra acidentes pessoais, contratado em benefício do estagiário.

As seleções dos estudantes ocorreram em duas etapas, conforme cronograma do edital: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e Oficina de Integração e Orientação para Ingresso no Programa de Estágio, de caráter eliminatório, em caso de ausência. Todas as etapas foram realizadas pela Sead.