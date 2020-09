Goiás retoma testagem pelo aplicativo Dados do Bem

O Governo de Goiás retoma o envio dos convites para testagem da Covid-19 por meio do aplicativo Dados do Bem. A medida foi tomada após a normalização da divulgação dos resultados dos exames. Nesta semana, 55 cidades voltam a realizar o exame. A operação nos demais municípios será de forma gradual.

Os usuários que baixarem o aplicativo, preencherem a autoavaliação e receberem a indicação para realizar o teste devem procurar a unidade de saúde indicada para a coleta na data informada. O exame realizado é o RT-PCR, considerado padrão-ouro para diagnóstico do coronavírus. Os resultados deverão ser entregues em até cinco dias, no próprio aplicativo.

Volta à normalidade

A instabilidade na comunicação entre os sistemas de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL), do DataSUS, do Ministério da Saúde (MS), foi corrigida. As amostras eram processadas, mas os resultados não estavam sendo lançados, impossibilitando o acesso de Goiás aos laudos e, consequentemente, o encaminhamento para as pessoas testadas.

“Informamos o DataSUS sobre as inconsistências encontradas e uma versão atualizada do GAL foi gerada. Ao longo da semana passada realizamos testes para retomarmos o serviço a partir de hoje”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim.

Dessa forma, as amostras coletadas serão encaminhadas para processamento em uma das centrais de testagem do MS. “No nosso caso, elas são processadas em São Paulo. Com a integração dos sistemas, voltamos a ter acesso em tempo real aos resultados, possibilitando que eles sejam encaminhados para as pessoas testadas via aplicativo Dados do Bem”, diz Flúvia Amorim sobre a rotina de testagem no Estado.

Cronograma do retorno das operações

Dia 09 (quarta-feira)

1. Luziânia

2. Marilândia

3. Rubiataba

4. Crixás

5. Santa Helena de Goiás

6. Uruaçu

7. Piracanjuba

8. Caldas Novas

9. Guapó

10. Formosa

11. Campos Belos

12. Jataí

13. Nova Glória

14. Buriti Alegre

15. Planaltina

16. Águas Lindas

17. Goianápolis

18. Catalão

19. Chapadão do Céu

20. Orizona

21. Bela Vista de Goiás

22. Terezópolis de Goiás

23. Jussara

24. Novo Gama

25. Niquelândia

26. Hidrolândia

27. Morrinhos

28. Bom Jesus de Goiás

Dia 10 (quinta-feira)

1. Trindade

2. Senador Canedo

3. Vianópolis

Dia 08 (terça-feira)

1. Cocalzinho

2. Rio Verde

3. Mineiros

4. Rialma

5. Itumbiara

6. Inhumas

7. Pires do Rio

8. Padre Bernardo

9. São Simão

10. Pirenópolis

11. Palmeiras de Goiás

12.Quirinópolis

13.Anicuns

14.Silvânia

15. Bonfinópolis

16. Goiatuba

17. Valparaíso de Goiás

18. Montividiu

19. Alexânia

20. Cristalina

21. Aragarças

22.Alto Paraíso de Goiás

23. Americano do Brasil

24. Cidade Ocidental