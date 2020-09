Repasse de R$ 82 milhões vai garantir alimentos a alunos

O governador Ronaldo Caiado assina, nesta quarta-feira,09, às 9h, autorização de transferência de recursos para unidades escolares, no valor de R$ 82 milhões. Com a presença da titular da Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc), Fátima Gavioli, a cerimônia que formaliza o repasse será realizada no pátio da Seduc, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Do total a ser repassado, R$ 38 milhões são do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do governo federal, e R$ 44 milhões são oriundos do Tesouro Estadual (Fundo Protege). O dinheiro será destinado à aquisição de kits de alimentos a serem distribuídos pelas unidades escolares para todos os alunos da rede pública estadual.

Serão distribuídos mais de 530 mil kits até o retorno das aulas presenciais. A verba para a aquisição dos gêneros alimentícios será depositada diretamente nas contas dos Conselhos Escolares.

Para dinamizar o processo, as próprias instituições de ensino serão as responsáveis pela aquisição dos produtos de primeira necessidade, montagem dos kits e distribuição às famílias. A entrega ocorrerá mensalmente, até o retorno das aulas presenciais.

A distribuição dos kits passa a substituir, a partir de agosto, o Auxílio Alimentação, conforme determinação do Ministério da Educação (MEC) por meio da resolução nº 02/2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

No evento, que terá transmissão ao vivo pelas redes sociais (Facebook.com/Ronaldo Caiado e Facebook.com/Governo de Goiás), serão adotadas todas as medidas de prevenção ao coronavírus, como distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.