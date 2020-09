Secretária Municipal de Saúde presta contas à Câmara Municipal nesta quinta-feira

A secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, será ouvida pelos vereadores da Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira, 10, durante a reunião da Comissão de Saúde e Assistência Social da Casa. Na ocasião, a titular da pasta apresentará o relatório do 1º Quadrimestre de 2020, detalhando as ações realizadas pela gestão municipal nos quatro primeiros meses deste ano, conforme disposto no Art. 36 §5° da Lei Complementar n° 141/2012, regulamentada pela Resolução n° 459 do Conselho Nacional de Saúde.

A reunião, comandada pela vereadora e presidente da comissão, Priscilla Tejota (PSD), iniciará às 14 horas e será realizada de forma mista, por videoconferência e presencial, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube.

De acordo com a parlamentar, a expectativa é que a secretária seja transparente quanto aos gastos no enfrentamento da pandemia em Goiânia e esclareça as medidas tomadas pelo município para o combate da Covid-19.