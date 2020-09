SMS lança chamamento público para contratação de médicos

O Município de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abre novo credenciamento para contratar médico clínico geral com salário de R$10,8 mil para plantão de 24 horas semanais. O Edital de Chamamento Público N° 009/2020 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOM-GYN) na última sexta-feira, dia 04 de setembro de 2020.

Os profissionais interessados, vinculados ou não vinculados ao SUS, deverão entregar os respectivos envelopes com a documentação exigida na Gerência de Contratos e Convênios da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Avenida do Cerrado, n.° 999, Park Lozandes, Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges, bloco “D”, 2º andar, sala 16, Goiânia-Goiás, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 17h.

O Edital terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de publicação e seus anexos poderão ser obtidos no Diário Oficial Eletrônico do Município de Goiânia e pelo link https://saude.goiania.go.gov.br/edital-de-chamamento-publico-no-009-2020 ou na Gerência de Contratos. Fone/Fax: 3524‐1515.

A remuneração dos profissionais credenciados respeitará os critérios e valores previstos no Anexo I do edital, considerando o número de plantões realizados no mês, sendo o mínimo de 8 plantões e o máximo de 10 plantões por mês, e será realizada após a verificação e certificação dos procedimentos realizados pelos profissionais.

O salário do médico clínico geral pelo plantão de 24 horas, sendo dois semanais de 12h, passa de R$ 7 mil para R$10,8 mil, conforme tabela do Anexo I aprovada pela Resolução nº 140 de 02 de setembro de 2020 do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia. O clínico geral que já é credenciado pelo município poderá fazer adesão ao novo edital.

Os profissionais credenciados considerados aptos serão convocados para assinar o contrato mediante publicação da lista no DOM, com prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do termo, sob pena de se convocar o próximo habilitado.

Após a habilitação e assinatura do contrato, os credenciados deverão se apresentar para início imediato e prestarão seus serviços nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme a necessidade da SMS.