Publicada portaria que autoriza reformas no Caminho de Cora

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicou nesta sexta-feira, 04, no Diário Oficial do Estado, a Portaria 99/2020 que autoriza reforma e adequações nos trajetos do Caminho de Cora Coralina nos Parques dos Pirineus e Serra de Jaraguá. Serão revitalizados mais de 42 quilômetros de percurso. A decisão terá validade até a publicação do Plano de Manejo de cada uma das unidades.

A portaria também permite a implantação de novas estruturas, necessárias ao trajeto do Caminho de Cora Coralina, que garantam a integridade, segurança e monitoramento dos visitantes. A medida vai beneficiar aventureiros que optam por essa trilha de longo curso.

Com cerca de 300 quilômetros, o percurso cruza as cidades históricas de Corumbá de Goiás, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá e a Cidade de Goiás, abrangendo também os municípios de Cocalzinho de Goiás, Itaguari e Itaberaí.

O trajeto no interior do Parque dos Pirineus contará com trilha de 18 quilômetros, passando pela Guarita de Cocalzinho de Goiás e saindo em Pirenópolis. No caminho, está prevista a passagem pelo Pico dos Pirineus.

Já no Parque Serra de Jaraguá a trilha terá 24,2 quilômetros extensão. O Caminho de Cora neste trajeto vai do acesso Sul, saindo na parte Norte, com a passagem pela Rampa de Parapente e pelo Poção.

A portaria também estabeleceu o horário de funcionamento do trajeto no Caminho de Cora Coralina nos dois parques, que será único: das 8 às 17h. As unidades estarão fechadas às segundas-feiras, para manutenção interna. A exceção será no caso de feriados ou recessos, quando o fechamento será adiado para o primeiro dia útil posterior.

O Caminho Cora Coralina tem como propósito interligar os municípios, povoados, fazendas e atrativos, passando por antigos trajetos, numa rota turística para caminhantes e ciclistas. Hoje, o roteiro está consolidado, atendendo com hospedagem e alimentação ao longo de todo o percurso.

Uma associação com mais de 30 empreendedores foi formalizada e conta com mais de meia centena de colaboradores e voluntários que oferecem apoio em diversas áreas, cumprindo a missão de transformar o Caminho de Cora em um roteiro de história, natureza, gastronomia e poesia.