Enel lança campanha de negociação com parcelamento em até 12 vezes  

O diretor-presidente da Enel Distribuição Goiás, José Luís Salas, anunciou na manhã desta segunda-feira, 14, uma nova campanha de negociação da empresa, em que os clientes poderão parcelar contas em atraso em até 12 vezes, com uma entrada de 10% do valor da dívida mais 11 parcelas na própria fatura, sem cobrança de juros de financiamento. O anúncio foi feito durante o lançamento dos programas Mais Emprego e Mais Crédito, do Governo do Estado, no Palácio das Esmeraldas.

O parcelamento pode ser realizado de forma rápida e fácil até o dia 30 deste mês por meio do aplicativo Enel Goiás, que pode ser baixado gratuitamente, ou pelo Portal de Negociação, no site da empresa, no link https://www.enel.com.br/pt-goias/Para_Voce/negocie_sua_divida.html. Para acessar os serviços, é necessário fazer login com os dados do cliente, que poderá escolher o número de parcelas e o valor da entrada que quer pagar.

O programa Mais Empregos vai conectar os empresários que ofertam vagas com os trabalhadores que buscam recolocação no mercado e parceiros que oferecem cursos gratuitos de capacitação. Já o programa Mais Crédito é voltado aos micro e pequenos empreendedores que querem regularizar as dívidas para conseguir linhas de financiamento. O atendimento para os dois programas será realizado na Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), até o dia 25, das 9h às 12h e das 14h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (62) 3237-2630 ou celular (62) 98288-4732.

A Enel vai oferecer dois pontos de atendimento na Acieg, um externo com uma loja móvel e outro interno, ambos com dois atendentes cada, que estarão aptos a fazer negociação de dívidas e tirar dúvidas dos clientes. “A Enel é sensível ao momento que o País está passando, de crise econômica em decorrência da pandemia da Covid-19. Muitas famílias tiveram sua renda reduzida durante este ano e queremos facilitar a vida dos clientes”, afirma o diretor-presidente.