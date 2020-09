Pedido de seguro desemprego cai 18,27% em agosto

O mês de agosto de 2020 contabilizou 17.411 requerimentos de seguro-desemprego em Goiás, na modalidade trabalhador formal. O resultado significa uma queda de 18,27% em relação a agosto de 2019, quando foram realizados 21.304 pedidos; e de 8,31% se comparado a julho deste ano, quando 18.988 pessoas pediram o benefício no Estado.

O estudo foi divulgado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, e leva em conta os atendimentos presenciais nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), das Superintendências Regionais do Trabalho, e os requerimentos virtuais pelo site do governo federal ou pela Carteira de Trabalho Digital.

Sobre o perfil dos solicitantes do seguro desemprego em Goiás, 60,79% eram homens (10.585) e 39,21% mulheres (6.826). A faixa etária que concentrou a maior proporção de requerentes foi a de 30 a 39 anos, com 2.229 solicitantes.

Os setores econômicos que registraram mais pedidos de seguro desemprego foram o de serviços (43,2%), comércio (26,4%), indústria (14,7%), construção (9,7%) e agropecuária (4,8%).

Em todo o Brasil, o total de requerimentos em agosto de 2019 foi de 567.069. Em julho de 2020 foi de 570.602 e em agosto de 2020 de 463.835.

Os três estados com maior número de requerimentos foram São Paulo (138.397), Minas Gerais (51.200) e Rio de Janeiro (37.348).

Solicitação de seguro desemprego por setor

Serviços – 6.895

Comércio – 4.758

Indústria – 2.511

Agropecuária – 1.718

Construção – 1.528

Solicitação de seguro desemprego por gênero

Homens – 10.585

Mulheres – 6.826

Solicitação de seguro desemprego por faixa etária

Até 17 anos – cinco

De 18 a 24 – 1.244

De 25 a 29 – 1.434

De 30 a 39 – 2.229

De 40 a 49 – 1.346

De 50 a 64 – 556

Acima de 65 – 11

Pedidos de seguro desemprego em Goiás desde o início da pandemia

Março

17.455 requerentes

Abril

24.659

Maio

32.326

Junho

20.193

Julho

18.988

Agosto

17.411