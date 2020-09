Testes com vacina da AstraZeneca para Covid-19 são retomados

Os ensaios clínicos no Reino Unido com a vacina experimental da AstraZeneca contra a Covid-19, uma das mais avançadas em desenvolvimento, foram retomados nesta segunda-feira, de acordo com a base de dados dos testes clínicos europeus EudraCT.

O status do teste foi alterado para “retomado” ante “suspenso temporariamente”, mostrou a base de dados.

A medida vem depois de a farmacêutica britânica anunciar no sábado que recebeu o aval de reguladores de segurança para reiniciar os testes.

BRASIL

No Brasil a retoma dos testes com vacina AstraZeneca/Oxford contra Covid-19 acontece nesta segunda-feira, 14, segundo a empresa, após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no sábado.

Os testes em estágio final do experimento foram suspensos em todo o mundo, após de surgir uma doença em um dos participantes do estudo no Reino Unido.

“No dia 6 de setembro, o processo de revisão padrão desencadeou uma pausa voluntária na vacinação em todos os testes globais para permitir a revisão dos dados de segurança por comitês independentes e reguladores internacionais”, disse a AstraZeneca.

A Anvisa afirmou que especialistas da agência se reuniram na tarde de sábado para avaliar a retomada do estudo após informações recebidas da agência reguladora britânica (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – MHRA), do Comitê Independente de Segurança do estudo clínico e da AstraZeneca.