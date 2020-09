O senador Vanderlan Cardoso participa da convenção do Partido Social Democrata (PSD) de Goiânia, na sede da agremiação, às 9h55, desta quarta, 16. Na solenidade, o nome do pré-candidato à Prefeitura de Goiânia deverá ser confirmado, juntamente com os 54 pré-candidatos a vereador e o pré-candidato a vice-prefeito. O evento será transmitido pelas redes sociais do PSD e do senador Vanderlan Cardoso.

