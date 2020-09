Solidariedade confirma Alysson Lima como candidato a prefeito em Goiânia

O Partido Solidariedade, um dos que mais cresceram em Goiás nos últimos 8 anos confirma amanhã em convenção virtual o nome do jornalista e Deputado Estadual Alysson Lima como candidato a prefeito em Goiânia.

“Nós defendemos as leis e a vida. Como a recomendação das autoridades de saúde é para manter distanciamento e preservar vidas, tenho a plena convicção que por ser político não temos o direito de quebrar as regras”, frisou o candidato Alysson Lima.

Em sua primeira disputa a um cargo executivo, o deputado ainda comenta que muitos na política estão mais preocupados em fazer pirotecnia, mostrar força com aglomeração de pessoas, fazendo o velho jogo político de quebrar as regras e dar um jeitinho de fazer o que está proibido pelas autoridades de saúde.

A convenção acontece virtualmente também com a participação dos candidatos a vereadores em plataforma de vídeo conferência e transmissão ao vivo na página do deputado no Facebook e também no Instagram às 10:30 da manhã desta quarta-feria, 16.