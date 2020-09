Visteon com MC Don Juan e Dj Guuga, em Goiânia

No próximo sábado, 19, às 16h, o Drive Sunset Visteon prepara um mega show de funk com o MC Don Juan e DJ Guuga, em formato drive-in. O evento acontece no Music Park, em Goiânia, com uma estrutura para 300 carros, distribuídos em 32 mil metros quadrados, onde o público poderá curtir fora dos automóveis, dentro das grades de proteção.

“Fiz uma participação no show da Maiara e Maraisa, em São Paulo, mas este vai ser meu primeiro show sozinho, neste novo formato, e estou muito feliz para rever meus fãs. Estamos preparando um espetáculo para não deixar ninguém parado, mesmo cada um ficando no seu quadrado”, diz MC Don Juan.

Previsto para subir no palco após o pôr do sol, o cantor garante que sucessos como “Lei do Retorno”, “Oh Novinha”, “Vai ter que aguentar”, além do seu último lançamento “Nosso Amor já Era”, que já acumula 1 milhão de visualização no YouTube, já estão confirmados no repertório.

Os ingressos custam entre R$150 e R$300 por carro, e estão à venda no site Meu Bilhete.