Famílias de Santo Antônio e Córrego do Ouro recebem moradias

Os municípios de Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana, e Córrego do Ouro, no Oeste goiano, recebem, nesta quinta-feira, 17, 71 moradias construídas com recursos do Governo do Estado, em parceria com os municípios e a Caixa Econômica Federal.

O governador Ronaldo Caiado participa da solenidade, às 8 horas, acompanhado do presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Lucas Fernandes.

As primeiras entregas, de 21 moradias, são no Residencial Santo Antônio, em Santo Antônio de Goiás. O investimento total foi de R$ 1,995 milhão. Desse montante, R$ 315 mil de recursos estaduais em parceria com o governo federal, que investiu R$ 1,680 milhão, por meio da Caixa.

Às 10 horas, o governador e o presidente da Agehab entregam 50 casas, com 44,67 metros quadrados cada, no Setor Luiz Humberto, em Córrego do Ouro. São dois empreendimentos construídos no local, sendo 29 unidades habitacionais no Luiz Humberto IV e 21, no Luiz Humberto III.

No empreendimento foram investidos mais de R$ 1,700 milhão, sendo R$ 1 milhão de recursos estaduais e R$ 707 mil de contrapartida municipal.

De acordo com Lucas Fernandes, o Governo de Goiás continua a avançar com seu programa habitacional, mesmo em meio à pandemia. Segundo ele, por ser de interesse social, a área não sofreu paralisação. “O governador Ronaldo Caiado está sensível quanto à importância da moradia para as famílias que aguardam e também a relevância da área habitacional na recuperação econômica do Estado”, avalia.

Desde 2019, o Governo de Goiás já entregou cerca de 3 mil unidades habitacionais nos municípios de Nova Veneza, Bonfinópolis, Barro Alto (Distrito de Souzalândia), Valparaíso, Anápolis, Goiânia, Guarinos, Luziânia, Cidade Ocidental, Porangatu e Planaltina. O investimento estadual nas obras entregues é superior a R$ 30 milhões. São mais de 4,6 mil moradias em construção, das quais 2.500 moradias em estágio avançado de execução.