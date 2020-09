Candidatos a vereador do PL em Goiânia continuam na disputa mesmo com a retirada da Dra. Cristina

Mesmo depois da executiva estadual ter optado por retirar a candidatura da vereadora Dra. Cristina (PL) para compor com o Maguito Vilela (MDB), os candidatos do PL a vereador garantem que se manterão na disputa pela Câmara Municipal de Goiânia.

“Fico triste pela saída da Dra.Cristina da disputa pela Prefeitura, mas mantenho minha candidatura para vereador. Tive oportunidade de conversar com ela ontem na Câmara e ela disse que vai continuar apoiando meu sonho de representar os goianienses. Até porque ela gostaria de ver amigos continuando seu trabalho na próxima legislatura.” afirmou o candidato Átila Marques (PL).

O candidato a vereador, advogado Willian Veloso (PL), também garantiu em reunião do PL ontem à tarde que mantém a candidatura: “Sou amigo pessoal da Dra Cristina que me ajudou muito nesses últimos anos, que incentivou minha candidatura e tenho gratidão a ela por isso, mas também sou candidato de um grupo, tenho apoio de várias associações e não posso deixar elas na mão. Sigo firme até dia 15 de novembro”

O Presidente do PL Metropolitano, Valdery Júnior, disse que o partido perde muito com a saída da Dra.Cristina, mas que isso não vai atrapalhar a chapa de vereadores do partido: “Já fizemos e registramos a ata com todos os nomes da chapa de vereadores, não tivemos nenhuma desistência. Teremos 44 candidatos a vereador nessa eleição e garanto que vamos fazer de 2 a 3 vereadores em Goiânia.”