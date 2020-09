PTB fecha com coligação de Vanderlan e Wilder

Os candidatos a prefeito de Goiânia, senador Vanderlan Cardoso (PSD) e vice-prefeito Wilder Morais (PSC) se reuniram na manhã desta sexta-feira, 18, com integrantes do diretório metropolitano do PTB. No evento foi confirmada a participação do partido na coligação Goiânia Em Um Novo Momento, que conta com PSD-PSC-DEM-PP-PMN-AVANTE. O PTB é o sétimo partido a integrar a chapa.

Para o presidente municipal do PTB, Carlos André, a aliança representa um momento de renovação para o partido, que está com um quadro de 47 candidatos a vereador. Ele lembrou que são lideranças de vários segmentos presentes em todas as regiões de Goiânia. “Estamos vindo para somar, para crescer e para administrar Goiânia pensando no cidadão, cuidando das pessoas, de forma humana e organizada”, declarou.

O presidente estadual do PTB, Lineu Olímpio, lembrou que conhece Vanderlan há muitos anos e por isso deposita toda a confiança em sua candidatura. “Fomos prefeitos juntos. Eu acompanho a trajetória política dele há muitos anos, inclusive em 2010 quando foi candidato a governador. Vejo nele um empresário, enxergando no executivo uma transformação como ele fez na cidade de Senador Canedo”, revelou.

Lineu disse que o PTB aposta em uma campanha vitoriosa e que o partido tomou sua decisão baseado nas propostas de Vanderlan e Wilder. “Eu quero agradecer ao Vanderlan e ao Wilder por essa explanação de propostas. Eles responderam todos os questionamentos e apresentaram aqui seus projetos para a geração de emprego e renda, da regionalização administrativa e dos serviços nas áreas de limpeza, educação, saúde e obras. Todo o PTB vai acompanhá-los nesta caminhada vitoriosa”, considerou.

O candidato Vanderlan Cardoso destacou as propostas de cuidar das pessoas no pós-pandemia e a participação das mulheres trabalhistas. “O PTB está focado em um trabalho de conquista de espaço para as mulheres e isso vai ao encontro do nosso projeto. Teremos fortes candidatas na disputa e, quando fui prefeito, tínhamos muitas mulheres ocupando secretarias importantes. Tudo que fiz em Senador Canedo foi graças à equipe que tínhamos. E vai ser assim também em Goiânia, vamos trabalhar com o funcionalismo público, valorizando cada um. O PTB, com seu histórico de luta pelo trabalhador, vai poder colaborar com a nossa gestão.”

O candidato a vice-prefeito Wilder Morais lembrou que o momento pós-pandemia vai precisar de uma forte política de geração de empregos e renda. “Vamos trabalhar para criar oportunidades para a população, criando um plano de desenvolvimento que atenda a vocação de cada região. Essa união, entre o senador Vanderlan e eu, vai ser muito benéfica para Goiânia, nossos projetos se complementam”, ressaltou.

Durante entrevista concedida à Rádio Sagres, também manhã desta sexta, 18, Vanderlan falou sobre a importância de fechar uma coligação tão forte. “Fechamos com sete partidos e isso, inclusive, nos dará um bom tempo de TV para apresentar as nossas propostas ao eleitor”, explicou. Vanderlan disse, ainda, que irá apresentar projetos consistentes visando o desenvolvimento das regionais e dos polos tecnológicos da capital.

Para o candidato, os dois setores representam importantes fontes de emprego e renda a muitas famílias. “Em 2016, eu tive a oportunidade de apresentar alguns projetos para a nossa capital, principalmente para as regionais e os polos de desenvolvimento. Quando eu falo em regionais não me refiro a cabides de emprego, o objetivo é resolver os problemas firmando as pessoas de acordo com a vocação de sua região, como, por exemplo, de calçados, móveis, confecções e artesanato. E, com isso, diminuir os custos da administração”, explicou Vanderlan.

O candidato reforçou que, além de apresentar suas propostas, irá ouvir a população para, assim, aprimorar o plano de governo municipal. “O deputado Francisco Júnior, que é o coordenador do nosso plano de governo, está elaborando essas propostas e nós iremos ouvir incansavelmente a população para entender os seus anseios e necessidades”, disse.

Sobre a campanha durante a pandemia de coronavírus, o candidato explicou que será um pleito totalmente diferente dos demais. “Sempre encarei todas as campanhas e eleições das quais participei com muita seriedade e respeitando todos os demais candidatos e vou continuar fazendo assim. Por causa da pandemia, teremos uma campanha diferente, muito mais concentrada nas redes sociais, inclusive, com algumas reuniões virtuais. As reuniões físicas terão pouca quantidade de pessoas para evitar aglomerações. Mas, a nossa proposta chegará ao eleitor e é uma proposta para fazer Goiânia avançar no que já foi iniciado”, finalizou.