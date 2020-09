RÁPIDAS | Inhumas

Democratas traz Rogério Essado e Professor Charles. O DEM de Inhumas oficializou o nome de Rogério Essado para prefeito e Professor Charles vice. A coligação “Inhumas é Mais” fechou apoio com o Podemos e com PTC, e oficializou a candidatura de 26 candidatos a vereador.

Empresária disputa vice em Senador Canedo

A empresária Ruth Lopes e presidente do Progressistas em Senador Canedo é a pré-candidata a vice-prefeita do município ao lado do pré-candidato à reeleição Divino Lemes (Podemos).

Vídeos de apoio e nenhum apoio

Expoente maior da política goiana, o prefeito Iris Rezende Machado, ao ser visitado pelo governador Ronaldo Caiado, Vanderlan Cardoso e Wilder Morais, disse que não vai se envolver na disputa eleitoral deste ano nem mesmo nos bastidores. O foco é terminar o mandato em janeiro e afastar-se da vida pública, contudo, o recado parece ter sido dado em relação ao seu sucessor porque o prefeito já sinalizou que vai gravar vídeos apoiando vereadores candidatos à reeleição que apoiaram sua administração na Câmara Municipal.

Puxada de tapete

A vereador Cristina Lopes, que saiu do PSDB para o PL com a promessa da deputada federal Magda Mofatto de que ela seria a candidata do partido à Prefeitura de Goiânia, chegou a ser referendada em convenção, com direito a indicação de vice para o partido dirigido pelo marido de Magda, Flávio Canedo, hipotecar apoio à candidatura de Maguito Vilela, do MDB. Em entrevista coletiva, Cristina disse que Magda não tem palavra e que se sentiu traída. Na ata da convenção, não consta a indicação de Cristina e de seu vice. Contudo, toda a convenção, transmitida ao vivo nas redes sociais, foi gravada, o que configura prova em provável processo contra a legenda.

Puxada de tapete 2

Os dirigentes do partido afirmaram que ficaram surpresos com a reação de Cristina Lopes e que ela havia sido informada da possibilidade do partido migrar para o apoio a Maguito, já que seu desempenho nas pesquisas era irrisório. “A campanha nem havia começado”, reclamou a ex-candidata.

Duplicação de rodovia

O governador Ronaldo Caiado participa nesta segunda-feira, em Catalão, da entrega de 15,1 quilômetros de novas pistas duplicadas na BR-050. Também estará presente na solenidade o secretário Executivo do Ministério de Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O trecho que será entregue fica entre Catalão e Cumari. As obras no local foram realizadas pela concessionária Eco050, empresa do Grupo EcoRodovias. A entrega faz parte do trabalho de duplicação de 218,5 quilômetros da rodovia em território goiano, entre Cristalina e a divisa com Minas Gerais. Até o momento já foram duplicados 197,6 quilômetros da via, restam cerca de 21 quilômetros para conclusão dessa frente de trabalho