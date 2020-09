Três chapas saem na frente na disputa em Goiânia

No dia 25 de agosto, quando o prefeito Iris Rezende divulgou, em coletiva, que não seria candidato à reeleição e anunciou seu afastamento da vida pública ao final de seu mandato, a polarização em torno das candidaturas da deputada estadual Delegada Adriana Accorsi (PT) e do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e ex-governador Maguito Vilela, empatados tecnicamente em primeiro lugar nas pesquisas, mudou o cenário político que já se desenhava.

Sem Iris, o ex-prefeito de Senador Canedo, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) anunciou que seria candidato no lugar do deputado federal Francisco Júnior, que já estava consolidado na disputa e com a campanha na rua, e venceu a convenção do partido. Wilder Morais, que seria o candidato a prefeito do PSC, tendo apenas traço nas pesquisas de intenção de voto, mas potencial de crescer, acabou se aliando a Vanderlan como vice.

Na semana que passou, lembrando que dia 16 foi o último dia para convenções, os partidos definiram suas trajetórias. A Delegada Adriana Accorsi vem para a disputa em chapa pura trazendo como vice a experiência e aceitação eleitoral e política do professor e ex-prefeito de Goiânia Pedro Wilson Guimarães.

Maguito Vilela, por sua vez, traz de vice na chapa o vereador Rogério Cruz (Republicanos), aproveitando a influência dele nas igrejas evangélicas, principalmente na Assembleia de Deus e Universal.

Os demais candidatos correm por fora nesta corrida. O que era para ser histórico nesta eleição, já deixou de ser. O número de candidaturas femininas que pela primeira vez seria de quatro mulheres, deixou de existir. A Rede Sustentabilidade se uniu à candidatura de Elias Vaz (PSB) e a arquiteta e urbanista Maria Ester desistiu da disputa. Cristina Lopes, que filiou-se ao PL de Magda Mofatto para sair candidata a prefeita, foi defenestrada do processo, quando o PL, após a convenção, anunciou apoio à candidatura de Maguito Vilela. Com isso, restam as candidaturas de Adriana Accorsi e de Manu Jacob (PSOL).

Até o fechamento desta edição os candidatos à Prefeitura de Goiânia eram Adriana Accorsi (PT), Alysson LIma (SDD), Antônio Neto (PCB), Cristiano Cunha (PV), Elias Vaz (PSB), Fábio Júnior (UP), Gustavo Gayer (DC), Maguito Vilela (MDB), Major Araújo (PSL), Manu Jacob (PSOL), Samuel Almeida (PROS) e Talles Barreto (PSDB).