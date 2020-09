Estácio Goiás realiza atendimento psicológico gratuito

Setembro chegou trazendo mais de 170 dias de isolamento e distanciamento social, um marco que está afetando cada vez mais a saúde mental da população mundial. O mês é conhecido pela campanha de cor amarela, de combate ao suicídio, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Sendo que em 2020, a possibilidade aumentou de 4,2% para 8% por pessoa.

Em virtude da importância do tema, a Estácio Goiás volta a oferecer para comunidade, neste mês de setembro, os atendimentos gratuitos do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), que passarão a ocorrer de forma online. As inscrições devem ser realizadas no número (62) 3601-4934 e o horário será agendado de acordo com a disponibilidade do paciente e do profissional. O projeto tem como objetivo possibilitar aos alunos do curso o desenvolvimento de competências e habilidades específicas da profissão.

A professora do curso de Psicologia da Estácio Goiás, Elisa Alves, indica os acompanhamentos online neste momento, tanto para quem está em isolamento como para quem não pode ficar dentro de casa. “Esses serviços são estratégicos como forma de reduzir o estresse e sofrimento intenso. A maioria dessas atividades, que oferecem suporte psicológico, já estão atendendo de forma remota e até gratuitas, como o nosso projeto”, comenta.