Francisco Jr vai coordenar Plano de Governo de Vanderlan

O deputado federal Francisco Júnior decidiu assumir a coordenação do Plano de Governo da candidatura do PSD à Prefeitura de Goiânia, encabeçada pelo senador Vanderlan Cardoso e Wilder Morais (PSC) na vice. A decisão foi informada pelo deputado ao candidato e aos integrantes do partido. Francisco deverá comandar as discussões técnicas sobre a gestão e a elaboração do documento, que estabelece as prioridades, programas e ações para a administração da capital.

“Minha atuação sempre foi direcionada para conhecer e apontar as soluções para os principais problemas de Goiânia e, como o Plano de Governo é a principal ferramenta de qualquer gestão para isto, avalio que assumir a sua coordenação será a melhor forma de trabalhar em favor de Goiânia. Será uma das mais importantes tarefas na candidatura”, afirma o deputado.

O parlamentar afirmou ainda que a coordenação do Plano de Governo será responsável pela articulação da campanha com as mais diversas áreas e setores da sociedade civil, trabalhando em conjunto os projetos e propostas com as entidades e a iniciativa privada. “O Plano de Governo sempre é um instrumento dinâmico e atualizado permanentemente, por isto, é fundamental usar esse dinamismo, conversar com as pessoas, com os sindicatos, associações, lideranças. O plano não pode ser uma solução fria, deve ser uma solução viva. Em todas as oportunidades que tive de trabalhar a cidade, me dediquei a conhecer a fundo as alternativas e soluções para a nossa capital e, por isso, a coordenação do Plano de Governo me permitirá dar vazão a isso”, afirma Francisco Júnior.