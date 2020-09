Vanderlan tem encontro com candidatos a vereador pelo DEM

O candidato do PSD à prefeitura de Goiânia, senador Vanderlan Cardoso, está dedicando parte do tempo, no início da caminhada rumo ao Paço Municipal, para se reunir com os candidatos a vereador das legendas que compõem sua aliança partidária. Nessa segunda-feira (21), Vanderlan se encontra com os candidatos a vereador dos Democratas, partido do governador Ronaldo Caiado. O encontro acontece na sede do DEM às 9h da manhã.

Vanderlan tem destacado a importância das candidaturas do legislativo nessa campanha, quando a pandemia está limitando a quantidade de reuniões e impossibilitando as grandes aglomerações. De acordo com o senador, os candidatos a vereador serão fundamentais por levar a mensagem de um novo momento pra Goiânia em suas regiões. “O candidato a vereador vai conseguir chegar onde nós não poderemos ir. Então será fundamental que todos entrem na campanha com disposição, levando nossos projetos nas pequenas reuniões que irão realizar”, destaca o senador Vanderlan.

Na reunião com os candidatos a vereador do DEM, nesta segunda, Vanderlan vai mostrar a importância que cada um terá na campanha e fará um chamado para que todos entrem no processo com otimismo, trabalhando para conquistar uma cadeira no legislativo da capital.

O senador já se reuniu com candidatos a vereador do seu partido, PSD e do PTB. Também já teve reuniões individuais com vários postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal de Goiânia. Sempre acompanhado do candidato a vice-prefeito, ex-senador Wilder Morais, os encontros têm animado os candidatos e fortalecido a coligação.