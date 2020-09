Saúde de Goiânia retoma atendimento com especialidades médicas

Com a taxa de ocupação dos leitos para COVID-19 em queda, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS), retoma as consultas especializadas nos CAIS, CIAMS, Centros de Referência e Maternidades, atividades suspensas desde março por questões de segurança.

Inicialmente, estão liberadas consultas especializadas para pacientes que já fazem acompanhamento e precisam de retorno. As agendas foram abertas com vagas para atendimentos no período de 21/09 até 02/10/2020. A partir de 05 de outubro retornam os atendimentos para pacientes de primeira consulta.

Lembrando que são encaminhados para as consultas especializadas pacientes que passam pelas unidades básicas e que precisam seguir com o tratamento. Foram liberadas especialidades como oftalmologia, endocrinologia, urologia, ginecologia e diversas outras. Procedimentos eletivos como exames e cirurgias já estão liberados, de forma parcial, desde 20 de agosto de 2020.

A retomada, que conta com medidas rigorosas de prevenção à contaminação do novo coronavírus, levou em consideração a queda na ocupação de leitos exclusivos para Covid-19, que há vários dias tem ficado em torno de 50%, mesmo com a redução no número desses leitos. Dados técnicos e análises da Vigilância Epidemiológica e necessidade da população, também pesaram para o retorno das especialidades.

Entre as regras para o retorno estão o limite de 10 pessoas por grupo no local, disponibilização de álcool gel mantida a distância mínima de 1,5 metros entre os pacientes conforme previsto no Decreto Municipal nº 1645/2020.

Em razão da disseminação do novo coronavírus, desde março estavam suspensos, pela portaria 106/2020, os procedimentos eletivos de exames, cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais, exceto os relacionados ao tratamento de câncer, hemodiálise, cardiologia ou sequenciais de ortopedia.