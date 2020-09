Vanderlan recebe apoio do senador Luiz do Carmo (MDB) na disputa em Goiânia

O candidato à prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD), recebeu esta semana o reforço da participação do senador Luiz do Carmo (MDB), seu colega de bancada no Senado, para a campanha na capital. O emedebista, que afirmou que se o prefeito Iris Rezende (MDB) não disputasse a reeleição apoiaria Vanderlan, participou de importantes agendas com os candidatos a vereador do PSC, Avante, DEM e PMN.

“Eu fiz o compromisso de que trabalharia com toda a vontade e dedicação para a eleição do Vanderlan em Goiânia”, disse Luiz do Carmo no encontro com os partidos. Na reunião do PSC, legenda do candidato a vice-prefeito, Wilder Morais, ao lado de Izaura Cardoso, o senador destacou a participação das mulheres na política. “Vocês é que vão fazer com que nós ganhemos essa eleição”, destacou.

Vanderlan e Izaura Cardoso reforçaram a importância de duas proposições do senador Luiz do Carmo no Congresso Nacional. Ele é autor do Projeto de Lei 2.235/2019, que garante 30% das vagas na Câmara e no Senado para as mulheres e também do PL 2.510/2020, que obrigam condomínios a comunicarem casos de violência contra a mulher. “Um apoio como esse nos alegra, pois são ideias que acreditamos e queremos ver prosperar”, disse Izaura.

Nos últimos dias, após a confirmação da candidatura, Vanderlan tem recebido novos apoios, como o do senador Luiz do Carmo. “Temos certeza de que podemo fazer muito pela nossa capital, e os apoios que estamos recebendo, de lideranças de todos os partidos, mostra que estamos no caminho certo”, destacou o candidato à prefeitura de Goiânia.

Agenda nacional

Vanderlan Cardoso e Luiz do Carmo encontraram-se em Brasília nesta terça-feira, 22/9, para a votação semipresencial no Congresso e reforçaram a defesa dos interesses dos goianos e goianienses. Na pauta, a MP 987, pela prorrogação da isenção de impostos para empresas automotivas de Goiás. A medida está em votação na Câmara e segue para o Senado

Se aprovada, a medida provisória vai estender até 31 de dezembro de 2025 o prazo para que empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possam obter crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), em projetos que resultem em produtos ou modelos novos. De acordo com o senador, a MP é essencial para manter os benefícios fiscais das montadoras e fabricantes de veículos do estado de Goiás.