Alunos da UEG terão Bolsa Conectividade

O Governo de Goiás e a Universidade Estadual de Goiás (UEG) lança nesta quarta-feira, 23, no Salão Gercina Borges do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, a Bolsa Conectividade. O objetivo é atender até 3,5 mil estudantes da instituição com dificuldades de acesso à internet durante as aulas remotas em função da pandemia de novo coronavírus (Covid-19).

O edital do programa, a ser lançado até o início de outubro, deve prever três parcelas mensais de R$ 100 para cada aluno selecionado (que deve ter perfil de maior vulnerabilidade social), exclusivamente para contratação de planos de internet. O investimento total é de pouco mais de R$ 1 milhão.

A criação da Bolsa Conectividade era uma demanda muito significativa por parte dos próprios alunos, muitos deles com dificuldades para contratação de planos de internet, e dos representantes de unidades universitárias e câmpus da UEG.

A instituição adotou o modelo de aulas remotas mediadas por tecnologia desde meados de março, quando o Governo de Goiás decretou estado de emergência em saúde pública e suspendeu várias atividades presenciais, entre elas as aulas. A modalidade não presencial continua sendo utilizada no atual bimestre letivo pela UEG.

A criação da Bolsa Conectividade faz parte do Programa de Bolsas da instituição. Outra em que o edital será lançado até início de outubro é a Bolsa Permanência, também voltada para alunos com vulnerabilidade social. A previsão é de que até 400 universitários da UEG sejam contemplados com três parcelas mensais de R$ 400. O valor total previsto do investimento é de R$ 720 mil.

Os valores liberados para as bolsas totalizam em torno de R$ 3 milhões e incluem bolsas para pesquisa e docência. Os recursos encontram-se em um pacote de suplementação orçamentária liberado pelo Governo de Goiás no total de R$ 5,5 milhões que também destinará recursos para limpeza, reparos e manutenção das unidades universitárias e câmpus da UEG.