Em tom de despedida, Iris presta contas do 2º quadrimestre de 2020

A emoção permeou diversos momentos da última prestação de contas do prefeito Iris Rezende ao poder Legislativo, já que seu mandato à frente da Prefeitura se encerra em 21 de dezembro deste ano. Ele reconheceu que os vereadores o levaram às lágrimas quando agradeceram e elogiaram seu trabalho à frente da Prefeitura desde 2017, sua quarta e atual gestão como prefeito de Goiânia.

As dificuldades resultantes da crise econômica que tomou o país e o município devido à pandemia do Covid-19 também pautaram a reunião. Alguns percentuais caíram impactando o a arrecadação, o que significou uma queda na receita municipal de R$ 63,5 milhões.

Ainda assim, o prefeito afirmou que vem cumprindo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e o Município encerra o 2º quadrimestre com um superávit fiscal de R$ 250 milhões. “Deixarei a cidade sem dívidas e apta a realizar mais investimentos, diferente de quando assumi, que herdei uma dívida de R$ 1 milhão e mais de 200 obras paralisadas”, contou.

NA SAÚDE

Iris enumerou as ações realizadas na área de saúde, a maioria das quais, visando conter o avanço da pandemia: 100 cursos profissionalizantes para profissionais de saúde; três etapas com 10 mil pessoas testadas; 473 leitos de internação mantidos pela Prefeitura, sendo 238 em UTI e 235 em enfermaria, com taxa de ocupação em 62% e 66%, respectivamente.

Evidenciou a conclusão do Hospital Maternidade Célia Câmara, que em março foi transformado em hospital de referência para o tratamento da Covid-19 com 145 leitos. Também relembrou a parceria efetuada com o Hospital das Clínicas da UFG, do qual resultaram mais 30 leitos de UTI, ação possibilitada mediante a destinação das verbas que antes seriam destinadas às emendas impositivas e que os vereadores “abriram mão”.

As unidades inauguradas desde 2017 foram: Ciams Novo Horizonte; Centro de Saúde da Família Vila Redenção; Centro de Convivência Cuca Fresca; Ciams Urias Magalhães; CSF Recanto Minas Gerais; CSF Novo Planalto; CSF Itaipu. Em andamento estão as obras: construção dos CSF São Carlos, Riviera e Alto do Vale. E as reformas do Ciams Jardim América e Setor Pedro Ludovico; UPA Chácara do Governador, Cais Jd.Guanabara e Cândida de Morais e USF São Judas Tadeu e Balneário Meia Ponte.

NA EDUCAÇÃO

Quanto à expansão da rede física da área de educação, o Executivo inaugurou desde 2017, oito unidades educacionais e criou 151 salas modulares resultando em 3020 novas vagas para as crianças goianienses. Foram reformadas e requalificadas todas as 362 instituições de educação e serão inauguradas até dezembro deste ano, 11 Cmeis e quatro salas modulares. O número de alunos matriculados subiu de 104 mil em 2017 para 107 mil em 2020. “Até o final do ano ainda serão contabilizadas mais 4.900 novas vagas”, adicionou o prefeito.

NA INFRAESTRUTURA

As obras realizadas na 4ª gestão de Iris Rezende e citadas por ele são: Complexo Viário Sodino Vieira; Ponte sobre os Córregos Taquaral, Caveirinha e na 2ª Radial ligando a vila Redenção ao setor Pedro e a nova Praça do Cruzeiro. Em execução estão: o viaduto da Enel; o Complexo Jamel Cecílio; o trecho da rua 74 até Senador Canedo da avenida Leste/Oeste; a ponte sobre a Marginal Botafogo; o viaduto da BR-153; o trecho da Avenida Castelo Branco no setor Rodoviário até a rua da Alegria no bairro Goyá.

Em construção se encontram as seguintes obras: trecho 3 da Marginal Cascavel; percurso da avenida Castelo Branco a Leste/Oeste; Praça do Trabalhador; BRT Norte-Sul; rede de drenagem Avenida Goiás; BRT rua 84; Terminal Izidória; trecho 1 do BRT; avenida Engler e João Leite; Rua da Divisa; Casa de Vidro. “São 19 grandes obras e num total de 1.200 que abarcam as secretarias, além da conservação e malha viária de 198 metros quadrados de asfalto e 31 novos bairros asfaltados”, comemorou.

SEFIN

A secretária de Finanças, Zilmar Peixoto, apresentou os números da gestão fiscal, enfatizando as quedas de arrecadação e de repasses estaduais, resultantes da crise gerada pela pandemia. “Tivemos queda na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, de 5,97%; do FNDE, de -13%, com a paralisação das escolas; do ISSQN de -2,39% e do ITBI de -6,84%, além de redução do repasse estadual do ICMS de -0,73%, devido ao fechamento do comércio; de -12,73% do IPVA resultante de moratória; de -29,64% do IPI com a paralisação das atividades das indústrias e de -19,29% da CIDE, porque ficando em casa na quarentena, não consumimos combustíveis.

Por outro lado, houve aumento do repasse da União de R$10 milhões para R$163 milhões, percentual de +304%, destinados ao combate à proliferação da pandemia. Igualmente o repasse para o Fundo de Assistência Social cresceu de R$3,8 milhões para R$16 milhões, incremento de 1.422% se comparado com igual período de 2019. O repasse para o SUS também teve elevação de 57%, de R$433 milhões para R$681 milhões.

Zilmar Peixoto elogiou as medidas austeras adotadas pelo Executivo para manter o equilíbrio fiscal, destacando que a aplicação na área de saúde superou o limite constitucional de 15% atingindo 19,60%. Ela ainda destacou que a aplicação na área de educação também superou o limite constitucional de 25%, chegando a 25,67%, feito que não havia sido alcançado no 1º quadrimestre de 2020.

O prefeito Iris Rezende finalizou os trabalhos recordando sua trajetória política, desde que foi eleito vereador por Goiânia em 1958 e posteriormente, assumindo a Prefeitura pela primeira vez, em 1966. Visivelmente emocionado, se despediu dos vereadores, desejando sobre todos bençãos divinas, tal como afirmou ter recebido em toda sua carreira como político.