Testagem de antígeno será realizada na região Sudoeste

A próxima testagem de antígeno que a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), fará na população será na quinta e sexta-feira, 24, e 25, na Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera, região Sudoeste, das 8h às 17h, nas modalidades pedestre e drive thru.

A região Sudoeste foi escolhida novamente por meio de critérios epidemiológicos dos últimos 14 dias que apontaram grande circulação no novo coronavírus. Os moradores dos mais de 140 bairros que compõem a região já podem fazer o agendamento no site https://saude.goiania.go.gov.br/ onde devem informar o CPF e o nome do bairro onde moram. No dia do teste precisaram apresentar o comprovante de endereço.

“Desde o início da testagem conseguimos mapear melhor os casos de Covid-19 e controlar a disseminação do vírus em Goiânia. E também nas últimas semanas tivemos uma redução na taxa de ocupação de leitos de UTI, reflexo do atendimento rápido que evita o agravamento dos casos. Ou seja, são ações importantes que o município vem tomando para o controle dessa pandemia”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde Yves Mauro Ternes.

Poderão realizar o teste pessoas acima de 12 anos e que não apresentem sintomas. A orientação é que, aqueles que tiverem algum sintoma, devem procurar uma unidade de saúde. O teste de antígeno é realizado a partir do material coletado no nariz com swab, que são espécies de hastes flexíveis. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.