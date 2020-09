Adiada a votação do Plano Diretor na Comissão Mista

Os vereadores da Comissão Mista aprovaram pedido de vista do vereador Welington Peixoto (DEM), líder do prefeito, sobre o projeto de revisão do Plano Diretor, durante a apresentação do relatório da matéria, do vereador Cabo Senna (Patriota), em reunião extraordinária da Comissão, nesta quinta-feira, 24.

O relatório foi apresentado e, segundo o presidente da Comissão Mista, vereador Lucas Kitão (PSL), a votação estava prevista. Mas com o pedido de vista, o processo foi adiado até que o líder do prefeito devolva o projeto à Comissão.

Durante a leitura do relatório, Cabo Senna informou que acatou todas as 83 emendas, propostas por vereadores, grupos de vereadores, subcomissões da Comissão Mista e Paço Municipal.